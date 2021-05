Sturmtief trifft Niedersachsen: Umgestürzte Bäume

Osnabrück. Ausläufer eines Sturmtiefs haben den Nordwesten Niedersachsens erreicht. Es gab aber zunächst keine größere Schäden, wie Polizeidirektionen und Leitstellen am Dienstagmorgen mitteilten. Im Kreis und in der Stadt Osnabrück war die Feuerwehr wegen mehrerer umgestürzter Bäume im Einsatz. In Bad Laer war ein Baum auf ein Wohnhaus gefallen. Niemand wurde verletzt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag verbreitet stürmische Böen und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometern. Im Oberharz und bei Gewittern sind auch schwere Sturmböen und einzelne orkanartige Böen mit bis zu 105 Stundenkilometern möglich. Der Wind aus Süden und Südwesten soll im Lauf des Dienstages zunehmen und erst am Abend im Binnenland wieder abnehmen.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-458732/2