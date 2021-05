Gesellschaft Missbrauch in Kirche soll unabhängig aufgearbeitet werden

Osnabrück. Ein dreijähriges Forschungsprojekt an der Universität Osnabrück soll sexuelle Übergriffe innerhalb der katholischen Kirche untersuchen. Es gehe um einen unabhängigen wissenschaftlichen Beitrag zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum Osnabrück, teilten Hochschule und Bistum mit. Bei einer Pressekonferenz sollen am Dienstag (11.00 Uhr) Einzelheiten erläutert werden. Gesprächspartner sind unter anderen Generalvikar Ulrich Beckwermert sowie der Rechtswissenschaftler Hans Schulte-Nölke und die Historikerin Siegrid Westphal als Projektleitende.

Es gibt bereits eine Monitoringgruppe zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Bistum Osnabrück. Im Rahmen einer bundesweiten Studie waren für den Zeitraum von 1946 bis 2014 insgesamt 35 Beschuldigte und 68 Opfer von Missbrauch im Bistum ermittelt worden.

Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland war 2010 erstmals aufgedeckt worden. Wie sich herausstellte, hatten Priester seit 1945 Tausende von Kindern sexuell missbraucht. Nur ein winziger Bruchteil der Taten wurde strafrechtlich verfolgt. Mehrere Gutachten haben inzwischen nachgewiesen, dass Bischöfe und andere Amtsträger die Taten meist zu vertuschen suchten, um einem Ansehensverlust der Kirche vorzubeugen.

© dpa-infocom, dpa:210503-99-452402/2