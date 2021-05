Polizei erhält elektronische Dienstausweise

Hannover. Alle niedersächsischen Polizisten erhalten einen neuen elektronischen Dienstausweis, der unter anderem die Bevölkerung vor falschen Polizisten mit nachgemachten Ausweisen schützen soll. Der Ausweis im Scheckkartenformat ersetzt den grünen Polizeiausweis aus Papier und wird in den nächsten Wochen sämtlichen rund 23 500 Polizeibeschäftigten ausgehändigt, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover. Etliche andere Bundesländer führten bereits elektronische Polizeiausweise ein. Ein Chip in der Plastikkarte ermöglicht weitere Funktionen zur polizeiinternen Nutzung.

"Leider viel zu häufig werden gerade ältere Menschen in Niedersachsen Opfer von Trickbetrügern, die von sich behaupten, für die Polizei zu arbeiten", sagte Minister Pistorius. "Auch wenn diese Betrugsmasche zumeist am Telefon ihren Anfang nimmt, mit dem neuen Dienstausweis und den damit verbundenen Sicherheitsmerkmalen werden es Betrügerinnen und Betrüger noch schwerer haben, das große Vertrauen der allermeisten Menschen in Niedersachsen in die Polizei auszunutzen." Deshalb sei sein eindringlicher Appell: "Lassen Sie sich im Zweifel immer das neue Ausweisdokument zeigen, denn genau dafür ist es da."

