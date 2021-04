Die als Kind inhaftierte Lous Steenhuis-Hoepelman hält ihre Strickpuppe "Mies" in den Händen.

Mit einem Jahr Verspätung zeigt das Museum Lüneburg die Ausstellung über das Leben der 3500 Kinder in Bergen-Belsen. Neben vielen Fotos erinnert auch eine Strickpuppe und ein einzelner Schuh an die Schicksale in dem Konzentrationslager.