Raus aus der Stadt – ab in die Lüneburger Heide

Lüneburg. Raus an die frische Luft, tief durchatmen und sich in der Natur bewegen, fernab der engen Großstadt. Das ist es, wonach sich derzeit viele Menschen sehnen. Wer die ganze Woche über im Homeoffice arbeitet und sich wenig bewegt, findet in den Wäldern und in der Weite der Lüneburger Heide einen wichtigen Ausgleich zum Alltag, fern von Menschenmassen. Damit der Genuss dabei nicht zu kurz kommt, stellen wir einige Touren vor, bei denen die Gastronomie coronakonformen Außer-Haus-Verkauf anbietet – für die kleine Pause bei Kaffee und Kuchen. Mit Maske und Abstand natürlich. Wandertouren in unterschiedlichen Längen gibt es unter www.lueneburger-heide.de



Hotel Stimbekhof: Erst im Sommer hatten sich die vier jungen Geschäftsführer mit der Pacht des Stimbekhofes raus aus Hamburg in die Selbstständigkeit gewagt. Mit dem Stimbekhof im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide haben sie eine charmante Hofanlage mit Reetdachhäusern übernommen. Dazu gehört auch das Hofcafé. Dort verkaufen Björn und Sabrina Walterscheidt, Jovitha James und deren Freund Nico Kossenjans bei gutem Wetter sonnabends und sonntags ab jeweils 12 Uhr bis zum Sonnenuntergang hausgemachten Apfelpunsch, Kaffeespezialitäten vom Heideröster, selbst gebackene Nussecken und Apfelwaffeln. Auch Rumtopf, Kaffeebohnen oder Marmeladen gibt es im Eingang des Cafés zu kaufen. Alles unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Tourenvorschlag: Vom Wanderparkplatz Oberhaverbeck führt ein Weg nach Nordosten ins Heidedorf Wilsede und zwei Kilometer weiter zum Wilseder Berg. Zurück geht es etwa über Niederhaverbeck zurück zum Parkplatz. Dauer etwa 2,45 Stunden.

www.stimbekhof.de

Oberhaverbeck 2 in Bispingen

Die Chefs des Stimbekhofs bieten unter anderem heißen Apfelpunsch an.

Foto: Michael Rauhe





Café Schafstall: Schafstall to go nennt sich das Gastronomieangebot des beliebten Ausflugslokals im reetgedeckten Schafstall im Büsenbachtal im Naturpark Lüneburger Heide. Mittwochs bis sonntags von jeweils 11.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es Spezialitäten zum Mitnehmen. Chefin Carla Hoffmann: „Wir haben einen Wagen vor der Tür stehen, wo Wanderer und auch alle anderen Kuchen, kleine Gerichte, Suppe, Frikadellen im Brötchen, Sandwiches, Früchtepunsch, kalte Getränke, Kaffee, Kakao oder Eingemachtes aus unserer Küche kaufen können.“ Das sollte genügend Proviant für eine Tour durchs Büchsenbachtal bieten, oder aber man gönnt sich die Leckereien am Ende der Tour. Am Café sind auch Gehege mit Meerschweinchen und Kaninchen und im Frühjahr wieder Heidschnucken.

Tourenvorschlag: Einfach am Café direkt ins Büsenbachtal starten. Hier verläuft auch der Heidschnuckenweg, die Ausschilderung ist sehr gut. Tipp: Hoch auf den 78 Meter hohen Pferdekopf und den Weitblick über die Heidelandschaft genießen. Ein Spaziergang rund um das Café eignet sich gut für Familien mit Kindern, man kann auch eine große Runde drehen über den Heidschnuckenweg bis nach Handeloh oder Undeloh.

www.cafeschafstall.de

Am Büsenbach 35 in Wörme





Bettis Pension und Café: In einem roten Schwedenhäuschen haben Bettina und Wolfgang Diel ihre Pension mit Café eingerichtet. Im Angebot für Außer-Haus-Verkauf ist nach vorheriger Bestellung eine Frühstücksbox für zwei Personen (31 Euro) enthalten inklusive selbst gemachten Overnight-Oats aus frisch geflocktem Hafer, selbst gebackene Brötchen und Brot, Joghurt.

Tourenvorschlag : Um die Ecke sind schöne Wald- und Wanderwege, zum Beispiel nach Bötersheim mit einer alten Wassermühle und einer Schmiede. Oder entlang der Este.

www.bettis-traeumerei.de

Friedrich-Vorwerk-Straße 1, Tostedt.





Cassenshof: Der Cassenshof in Inzmühlen wird bereits in 14. Generation betrieben und liegt idyllisch zwischen großen Eichen und Heidefläche. Ein Haus mit Geschichte also. Momentan kann man dort Kaffee und Kuchen mitnehmen - für der Verzehr für zu Hause oder in der Natur. Mittwochs bis sonntags jeweils von 8 bis 18 Uhr ist geöffnet.

Tourentipp : Start einer 12,3 Kilometer langen Rundwanderung ist in Inzmühlen, An der Bushaltestelle Voßwinkel, gleich vorbei am Cassenshof, über die Seeve bis zum Start des Heidschnuckenweges nach Handeloh. Nach knapp sechs Kilometern geht’s am Café Schafstall vorbei, nach acht Kilometern zum Gut Holm und nach 12,3 Kilometern wieder zum Ausgangspunkt am Voßwinkel. Dauer: etwa drei Stunden.

www.cassenshof.de

Im Seevegrund 2, Inzmühlen





Café Book: Heide-Spezialitäten wie Friesentorte, Buchweizentorte, aber auch verschiedene vegane Tartes, Zimtschnecken und portugiesische Natas bieten die Damen vom Café Book an. Immer mittwochs bis sonntags von 13 bis 16 Uhr im Außer-Haus-Verkauf. Natürlich auch Punsch und Kaffee to go.

Direkt hinter dem Café beginnt beziehungsweise endet der Wanderweg zur Kunststätte Bossard (wegen Corona geschlossen) an der Seeve entlang und quer durch den Wald.

www.cafe-book.de

Kirchweg 3, Jesteburg.





Matinas: Schade, Cafébesitzerin Matina Herrmann hört bald auf und schließt ihr Café im Herzen von Salzhausen. Bis Ostern aber können Gäste noch die leckeren Torten genießen. Sonnabends und sonntags von 13 bis 16 Uhr zum Mitnehmen. Matinas.de, Winsener Straße 8, Salzhausen.