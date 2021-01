93-Jährige überfallen und gefesselt: Verdächtiger in U-Haft

Bremen. Die Polizei hat einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der am 26. Dezember mit einem Komplizen eine 93-jährige Frau in ihrem Haus in Bremen überfallen, gefesselt und geknebelt haben soll. Der Mann habe die Tat in einer Vernehmung gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Festnahme erfolgte bereits am 8. Januar. Das Amtsgericht Bremen erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Seniorin wurde damals bei dem Überfall verletzt. Sie hatte ihren Hausnotruf betätigt und war von einer Mitarbeiterin des alarmierten Pflegedienstes gefunden und befreit worden. Die Diebe erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern an.