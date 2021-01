Waldschützer wollen Sandabbau in Ardestorf verhindern

Neu-Wulmstorf. Rund um Hamburg haben die Eiszeiten riesige Mengen Sand hinterlassen. Dennoch wird dieser Rohstoff jetzt in der Metropolregion knapp und daher immer teurer, wie jüngst der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) warnte und Kostensteigerungen am Bau prognostizierte. Denn nicht jeder Sand eignet sich für Beton. Und der VNW beklagt zudem die teils „langwierigen“ Genehmigungsverfahren, die neuen Sand- und Kiesgruben meist vorausgehen.

Allerdings dürften viele Sandabbau-Vorhaben auch erhebliche Eingriffe in die Natur darstellen, wie jetzt ein Beispiel im Süden Hamburgs im Neu Wulmstorfer Ortsteil Ardestorf beispielshaft zeigt: Dort protestiert die Naturschutzorganisation BUND vor allem gegen die Abholzung eines Waldstücks, das einer neuen Sandgrube weichen soll.

Bis zu 16 Meter dicke Schicht Betonsand in der Erde

Eigentlich war das Vorhaben schon 2019 öffentlich geworden und erschien zunächst weniger problematisch. Die geplante Grube würde vor allem auf Ackerflächen entstehen und läge mitten in einem Gebiet, das vom Landkreis Harburg bereits als Vorrangfläche zur Rohstoffgewinnung ausgewiesen ist. Die nächsten Wohnhäuser stehen hier gut 800 Meter entfernt.

Die Stader Wika Sand und Kies GmbH, eine Tochter der HeidelbergCement-Gruppe, geht dort nach Probebohrungen von größeren Vorkommen mit gröberem Sand und Kornstärken bis zwei Millimeter aus. Anders als feinere, reine „Füllsande“ seien solche Sande besonders für Transport-Beton geeignet, sagt Wika-Geschäftsführer Bernd Klose. Bis zu 16 Meter stark könnten diese Schichten dort sein. Diesen Betonsand brauche man vor allem für die beiden Transport-Beton-Werke des Unternehmens in Harburg und Stade, die regionale Bau-Vorhaben versorgen. „Es geht hier um die Vermeidung langer Lkw-Fahrten, aber auch um eine Arbeitsplatzsicherung“, sagt Klose. Solchen wertvollen Betonsand vermuteten die Wika-Leute aber eben auch unter dem umstrittenen Wald auf dem dortigen „Schlüsselberg“, der jetzt neu in die Abbauplanung aufgenommen wurde. „Es sind solche Inseln, die es noch gibt, die besonders geeignet sind“, sagt der Wika-Geschäftsführer.

Nach Genehmigung: Mindestens zehn Jahre Nutzung möglich

Die jetzt beantragte Abbaufläche erweitert sich daher von 21,6 auf dann 29,1 Hektar. „Der Eigentümer des Waldes hat sich inzwischen doch bereiterklärt zu verkaufen“, sagt Wika-Geschäftsführer Klose zu den Gründen der Erweiterungspläne. In zwei, drei Monaten und nach weiteren Umwelt-Untersuchungen werde man beim Landkreis daher eine Genehmigung für die jetzt vergrößerte Fläche beantragen. Offen ist aber eben, wie lange das Verfahren dauert.

Nach einer Genehmigung rechnet Klose mit mindestens zehn Jahren möglicher Nutzung. Der Lkw-Transport werde dann voraussichtlich über die dort ebenfalls geplante B3-Ortsumgehung erfolgen und Ortschaften damit umfahren. Bei der ersten Vorstellung der Pläne ging man dabei von einer Jahresproduktion von rund 200.000 Tonnen Sand für den lokalen Markt aus. Zum Vergleich: Ein schwerer Lkw kann etwa 27 Tonnen laden, was bei rund 250 Arbeitstagen im Jahr ungefähr 30 Lkw-Transporten pro Tag entsprechen würde.

Die Sandgewinnung werde im Trockenabbau, eventuell aber bei höherem Grundwasserstand im Nassabbau erfolgen. Anschließend werde das Areal rekultiviert oder wieder als Acker genutzt – nur eben ein paar Meter tiefer. Und das Waldstück werde an anderer Stelle ersetzt. Klose: „Das gleichen wir sogar 2 zu 1 aus.“

Naturschützer sehen schweren Eingriff in das Landschaftsbild

Doch das sei nicht das Gleiche, kritisiert der Diplom-Biologe und örtliche Bund-Vertreter Stephan Rost. „Ich habe mir den Wald im November einmal angesehen: Er macht einen relativ wilden Eindruck: Alte Waldkiefern, liegendes Totholz, viel Unterbewuchs mit Birke und Traubenkirsche, sowie am Weg auch alte Eichen gibt es dort.“ Bis die neuen Bäume die Umfänge der alten erreicht hätten, würden Jahrzehnte vergehen. „In Zeiten des Klimawandels und zunehmender Trockenheit Wald abzuholzen, ist völlig unverständlich“, sagt Rost.

Auch ein überwiegender Nadelwald wie dort habe seine wichtige Funktion für das Klima. Zudem stelle die Vernichtung der Kuppe einen gravierenden Eingriff in das Landschaftsbild dar, der abzulehnen sei. Der Wald sei nicht nur ein beliebtes Ziel für Spaziergänger und Jogger, hier gebe es in dem dichten Unterholz auch einen Rückzugsraum für Wildtiere in einer sonst „relativ ausgeräumten Ackerlandschaft“. Bei dieser Planung sei eben der Wald das „Riesen-Problem“, sagt der Biologe.

Die Landschaft in Norddeutschland ist vor allem durch die letzten drei großen Eiszeiten geprägt: Elster-, Saale- und Weichsel-Kaltzeit werden sie hier genannt, die Letzte begann vor etwa 115.000 Jahren und endete vor rund 11.000 Jahren. Mächtige Gletscher aus Skandinavien transportierten dabei Findlinge, Kies und Sand heran und ließen sie als hügelige Endmoränen oder in Urstromtälern an heutigen Flußläufen zurück. Diese jeweils etwa 80.000 bis 100.000 Jahre dauernden Kaltzeiten wurden von Warmzeiten mit etwa 10.000 bis 25.000 Jahren Dauer unterbrochen, in denen es zeitweise wärmer war als heute. Heute leben wir wieder in einer Zwischeneiszeit, wobei es unterschiedliche Szenarien gibt, wie stark der Mensch selbst diesmal das Klima zusätzlich verändern könnte.