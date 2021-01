Niedersachsen: Neue App soll Urlaubsbuchung erleichtern

Eine Frau sonnt sich in ihrem Strandkorb am Meer auf Norderney

Hannover . Damit der Tourismus in Niedersachsen langfristig vom Trend zum Urlaub im eigenen Land in der Corona-Krise profitiert, hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bessere digitale Buchungsmöglichkeiten gefordert. „Ich wünschte mir beispielsweise eine Niedersachsen-App, in der man einfach eingeben kann: Ich brauche ein besonders attraktives Angebot in einer bestimmten Sterne-Kategorie mit klaren Standards, dann sollten die Angebote sofort angezeigt werden“, sagte Althusmann der dpa in Hannover.

„Der Kunde muss da durchgeführt werden, einen Eindruck der Landschaft bekommen und sich gleich willkommen und gut aufgehoben fühlen. Er sollte von Anfang an einen hohen Service im Urlaubsland Niedersachsen erleben.“

Teilweise existierten solche Angebote bereits, aber da gebe es noch Potenzial, sagte Althusmann. Es gehe um die Verbesserung des digitalen Überblicks, des digitalen Rundgangs. „Wie sieht mein Zimmer aus, wie sieht die Umgebung aus, ist das Hotelangebot nachhaltig, wie steht es um das WLAN-Angebot?“

Nachhaltiger Tourismus ist im Trend

Ein Mann springt kopfüber in die Talsperre Oderteich im Nationalpark Harz in Niedersachsen

Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein weiterer Baustein für den Tourismus nach der Krise seien die Natur- und Aktivangebote, die in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt angefragt werden. „Das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus hat in Niedersachsen inzwischen einen hohen Stellenwert“, sagte Althusmann. „Und diesen Trend wollen wir auch herausarbeiten. Da schlummert noch eine Menge Potenzial für den niedersächsischen Tourismus.“

Im bundesweiten Ranking der Urlaubsländer habe Niedersachsen in Bezug auf die anderen beiden Küstenländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aufgeholt. „Inzwischen sind wir dabei, eine der wichtigsten Tourismusregionen Deutschlands zu werden“, sagte Althusmann. „Niedersachsen hat einen guten Klang in der Tourismusbranche.“