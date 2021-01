Unbekannte Substanz in Umschlag: Größerer Polizeieinsatz

Achim. Eine unbekannte Substanz in einem Briefumschlag hat an der Polizeiinspektion in Achim einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Spezialisten des niedersächsischen Landeskriminalamtes (LKA) rückten mit einem Laborfahrzeug an und analysierten die Substanz, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Experten gaben aber Entwarnung: Der Stoff war nicht gefährlich. Es werde nun weiter untersucht, um was genau für eine Substanz es sich handelt, sagte der Sprecher. Auch der Absender des Umschlages werde ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ersten Angaben zufolge war der Umschlag bei einem Parteibüro in Achim im Kreis Verden eingegangen - ein Mitarbeiter brachte den Brief mit der Substanz dann auf die Wache. Da die Polizisten zunächst nicht einschätzen konnten, um was für ein Stoff es sich handelte, wurde die Schleuse der Wache vorsorglich geräumt. Der Mann wurde untersucht. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor der Dienststelle im Einsatz.

Während des Einsatzes lief der Betrieb auf der Wache weiter. Allerdings riefen die Beamten auf Twitter dazu auf, nicht an die Wache zu kommen. Bürgerinnen und Bürger sollten sich bei Bedarf telefonisch bei der Polizei melden.