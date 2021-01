Wohnungsbrand: Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Oldenburg. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Oldenburger Stadtteil Bürgerfelde sind zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Ausgelöst wurde das Feuer in der Nacht zu Donnerstag durch einen technischen Defekt einer Waschmaschine, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Waschmaschine habe sich in der Küche befunden, wo sich das Feuer rasant ausgebreitet habe. Die Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge zwei Stunden vor Ort, um den Brand zu löschen. Weitere Details zum Hergang sowie zu den geschädigten Personen waren zunächst unklar. Angaben zum Sachschaden lagen am Donnerstagmorgen nicht vor.

