Glatteisunfälle mit mehreren Verletzten: A27 gesperrt

Schwanewede. Hagelschauer und Glatteis haben im Landkreis Cuxhaven am Dienstagabend zu mehreren Unfällen auf der Autobahn 27 geführt. Zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede kam es in Richtung Bremen laut Polizei zu Unfällen, bei denen insgesamt vier Autos, zwei Kleintransporter und ein Lastwagen beteiligt waren. Die A27 wurden daraufhin in dem Bereich zunächst gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn krachte es am Abend mehrmals. Schwer verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Die Anzahl der Verletzten war zunächst unklar.

( dpa )