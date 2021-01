Radbolzen gelöst: Gefährliche Sabotage an Krankenwagen

An einem Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes in Stade wurden an einem Hinterrad alle sechs Radbolzen entfernt: Das bemerkte der Fahrer nach Polizeiangaben jedoch erst, als er am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr bereits mit einem Patienten auf der B73 unterwegs war und ein lauter Knall ertönte.

Der Fahrer hielt an und stellte fest, dass die Radbolzen am linken Hinterrad fehlten. Der Patient konnte anschließend ohne Komplikationen mit einem Ersatzfahrzeug ins Krankenhaus gebracht werden.

DRK-Krankenwagen sabotiert: Polizei sucht Zeugen

"Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zunächst gegen Unbekannt eingeleitet", teilte Rainer Bohmbach, Sprecher der Polizeiinspektion Stade am Donnerstag mit.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die entweder die fehlenden Radbolzen gefunden oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben. Hinweise können unter der Rufnummer 014141-102215 bei der Stader Polizei abgegeben werden.

( dpa/lag )