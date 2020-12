Gesundheit Impfstoff in weiterer Region in Niedersachsen eingetroffen

Hannover. In einer weiteren Region in Niedersachsen ist kurz vor dem Jahreswechsel Impfstoff gegen das Coronavirus eingetroffen: Die erste Lieferung sei da, teilte die Stadt Braunschweig am Donnerstag mit. "Zwei mobile Teams unter Führung der Berufsfeuerwehr beginnen noch am heutigen Silvestertag mit der Impfung von Bewohnerinnen und Bewohnern eines Altenheims", so die Stadt.

Am vergangenen Sonntag hat die größte Impfaktion in der Geschichte Niedersachsens in Bad Rothenfelde im Landkreis Osnabrück begonnen. Auch im Kreis Cloppenburg, in der Graftschaft Bentheim, im Landkreis Nienburg und in der Region Hannover erhielten Frauen und Männer Spritzen, die sie vor einer schweren Erkrankung durch das Coronavirus schützen sollen.

Zuerst werden besonders gefährdete hochbetagte Menschen und Pflegepersonal geimpft. Nach dem Plan der Landesregierung soll spätestens am 6. Januar jedes der 50 Impfzentren im Land seine Impfdosen haben. Der Impfstoff ist derzeit knapp - bis Ende März soll Niedersachsen rund 1 Million Dosen bekommen. Da für einen wirksamen Schutz zwei Spritzen nötig sind, können damit etwa 500 000 Menschen geimpft werden. Niedersachsen hat knapp acht Millionen Einwohner.