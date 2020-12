A1: Lkw fährt auf Stauende und löst Kettenreaktion aus

Rotenburg/Wümme. Bei einem heftigen Auffahrunfall mit Kettenreaktion ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn A1 zwischen Hamburg und Bremen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Es kam zu einer Vollsperrung der A1 ab Posthausen Richtung Bremen. Sie sollte am Mittwochmorgen beendet sein.

Wie die Polizei Rotenburg in der Nacht mitteilte, sei ein Lkw eines Fahrers aus den Niederlanden (50) am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr bei Stuckenborstel auf ein Stauende aufgefahren. Der Stau habe sich nach verschiedenen Unfällen in Richtung Bremen gebildet. Die Wucht des "nahezu ungebremsten" Lasters habe dazu geführt, dass der Lkw, auf den er auffuhr, noch mit 20 Kilometern pro Stunde auf einen dritten Lkw davor auffuhr.

Lkw-Unfall auf der A1: Fahrer eingeklemmt – Stau

Schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn A1

Foto: Polizei Rotenburg/Wümme

Die aus Weißrussland und Polen stammenden Fahrer in den Lkw im Stau wurden leicht verletzt, ihre Laster zum Teil stark beschädigt. Der vermeintliche Unfallverursacher wurde in seinem Sattelzug eingeklemmt und konnte von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Aus dem Lkw, auf den der Niederländer auffuhr, trat ein Pulver aus, das von der Feuerwehr gesichert wurde. Die Fahrbahn der A1 musste aufwendig gereinigt werden.

Auch dadurch wurde die Autobahn noch länger gesperrt. Keiner der Lkw war fahrbereit, die Polizei bezifferte den Sachschaden auf "mehr als 100.000 Euro".

