Nordhorn. Ein verletzter Wolf ist am Dienstag in der Innenstadt von Nordhorn nahe der niederländischen Grenze herumgelaufen. Am Nachmittag folgten die Polizei und ein Wolfsberater dem lahmenden Tier. Ob der Wolf eingefangen oder möglicherweise betäubt werden könne, sei unklar, teilten die Beamten mit. Menschen sollten sich dem Wolf nicht nähern, seine Verletzung könne zu aggressivem Verhalten führen. Wie er sich die Verletzung zugezogen habe, war zunächst nicht bekannt.

( dpa )