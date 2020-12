Diebstahl: Wer hat das riesige Leucht-Rentier gesehen?

Vechta. Eine drei Meter große Leuchtfigur in Gestalt eines Rentiers ist in Vechta gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschwand die Figur bereits in der Nacht zum Montag von einer Rasenfläche am Vardeler Weg (Bundesstraße B69).

Eine Firma hatte die übergroße Weihnachtsdekoration dort aufgestellt. Die Suche nach dem Rentier brachte bislang kein Ergebnis. Die Polizei Vechta nimmt Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Aufenthalt der Weihnachtsdekoration unter der Telefonnummer 04441-9430 entgegen.

( dpa/lag )