Die Chancen auf weiße Weihnachten im Norden stehen schlecht: Gerade mal bis 20 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und 10 bis 15 Prozent im restlichen Norden. Sagt die Statistik des Deutschen Wetterdienstes. An einem Ort fällt sogar nur alle 50 Jahre Schnee an Weihnachten.