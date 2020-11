Ministerpräsident vergibt Preis für Bürgerengagement

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will heutigen am Samstag zehn Vereine, Gruppen und Einzelpersonen mit dem "Niedersachsenpreis für Bürgerengagement" auszeichnen. Zusätzlich sollen drei Initiativen prämiert werden, die sich während der Corona-Pandemie in besonderem Maße hervorgetan haben. Ziel des Wettbewerbs "unbezahlbar und freiwillig" ist es, mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Der Preis wird von der Landesregierung, den niedersächsischen Sparkassen und den VGH Versicherungen ausgelobt. Die Preisverleihung ist als Livestream zu sehen.