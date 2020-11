Stern soll leuchten: Kein Gottesdienst im Stadion

Braunschweig. Angesichts der coronabedingten Einschränkungen an Weihnachten will die Landeskirche Braunschweig die Festtage mit einer besonderen Aktion begleiten. An den drei Weihnachtsfeiertagen soll ein Stern über Braunschweig zu sehen sein, der mit Lasertechnik an den Abendhimmel projiziert wird, wie die Kirche am Freitag mitteilte. "Der Stern soll ein für jedermann sichtbares Zeichen sein, dass Gott den Menschen in Liebe zugeneigt ist", sagte Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer.

Die Planungen für einen Heiligabend-Gottesdienst im Stadion von Eintracht Braunschweig stoppte die Kirche hingegen. Das sei in der aktuellen Corona-Lage mit den jüngsten politischen Beschlüssen weder sinnvoll noch zu verantworten, sagte Hofer. Geplant war ein Open-Air-Gottesdienst für rund 3000 Menschen, um vor allem Familien das Singen von Weihnachtsliedern im Freien zu ermöglichen. Der Heiligabend-Gottesdienst im Braunschweiger Dom soll mit einem Livestream ins Internet übertragen werden.