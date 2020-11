Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Papenburg. Bei einem Verkehrsunfall in Papenburg sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Eine 20-Jährige sei am späten Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto in Richtung Aschendorf unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet ihr Wagen in den Gegenverkehr. Dort rammte die 20-Jährige das Auto eines zehn Jahre älteren Fahrers. Die junge Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Auch er kam ins Krankenhaus.