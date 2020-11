Autobahn 2 bei Braunschweig wegen Abseilaktion gesperrt

Braunschweig. Aktivisten haben mit einer Abseilaktion von einer Autobahnbrücke am Freitagmorgen bei Braunschweig für eine Vollsperrung der A2 gesorgt. Nach Angaben eines Polizeisprechers setzten sie sich für einen Rückbau von Autobahnen und für den Dannenröder Wald ein. "Die Aktion ist mittlerweile aber beendet und die drei Personen wurden für eine Identitätsfeststellung mitgenommen", sagte der Polizeisprecher. Die Autobahn sei in beide Richtungen wieder freigegeben. Auch die Autobahn 4 bei Jena und Autobahn 7 bei Kassel wurden am Morgen wegen ähnlicher Aktionen zeitweise komplett gesperrt.

Für den Weiterbau der A49 in Hessen sollen in einem Waldstück nahe Homberg/Ohm auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume gerodet werden, die Arbeiten laufen bereits. Umwelt- und Klimaschützer protestieren, weil sie das Projekt angesichts der Klimakrise für verfehlt halten.