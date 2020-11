Zwei Heimspiele in vier Tagen für Hannovers Handballer

Hannover. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf müssen in der ersten Dezember-Woche gleich zwei Heimspiele in nur vier Tagen nachholen. Die Handball-Bundesliga setzte das Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen am Donnerstag, 3. Dezember (19.00 Uhr) an. Das Heimspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten wurde deshalb auf den Sonntag, 6. Dezember (16.00 Uhr) verlegt. Für die Partie gegen MT Melsungen gebe es noch keinen Nachholtermin, gaben die "Recken" am Donnerstag bekannt. Die Spiele gegen Göppingen und Melsungen mussten wegen mehrerer Corona-Fälle beim Gegner verlegt werden.