Rückkehr nach der Quarantäne: SV Meppen spielt wieder

Meppen. Nach drei Spielausfällen und einer mehrwöchigen Zwangspause tritt der SV Meppen an diesem Dienstag zum ersten Mal wieder in der 3. Fußball-Liga an. Auswärtsgegner ist dann der Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden (19.00 Uhr/MagentaSport).

Nach mehreren positiven Coronatests musste die komplette Meppener Mannschaft und ihr Trainerteam Anfang des Monats für zwei Wochen in Quarantäne. Erst seit dem vergangenen Mittwoch dürfen die Emsländer wieder trainieren. "Das Problem bei uns ist gar nicht die 14-tägige Quarantäne-Unterbrechung, sondern vielmehr, dass einige Spieler mittlere bis starke Symptome hatten", sagte Trainer Torsten Frings. "Wir haben durch eine vernünftige Trainingssteuerung alles versucht, die Jungs wieder bestmöglich fit zu machen. Wir wollen trotz aller Schwierigkeiten voll dagegenhalten und in Wiesbaden Punkte holen."

Konkret bedeutete dies, dass Frings sein Team in der vergangenen Woche zunächst nur in Kleingruppen von drei bis vier Spielern trainieren ließ. Am Wochenende erhöhte der frühere Nationalspieler von Werder Bremen das Pensum. Nach Angaben des Vereins müssen sich die Spieler zudem seit Montag regelmäßig ärztlich untersuchen lassen.

Nach der Absage der drei Spiele gegen Waldhof Mannheim, Bayern München II und Türkgücü München sind die Meppener in der Tabelle nur noch Letzter und haben auf den 1. FC Kaiserslautern auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz einen Rückstand von vier Punkten und drei Spielen. Bis Weihnachten muss der SVM noch acht Partien absolvieren.