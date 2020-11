Ursache des tödlichen Brandes in Oyten noch unklar

Oyten. Die Ursache für den Brand mit zwei toten Senioren in einem Reihenhaus in Oyten im Landkreis Verden ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen stand in dem Raum eine Weihnachtsdekoration, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob darauf eine Kerze brannte, sei aber noch unklar. Möglich sei auch, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen."

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 86-Jährige und der 85-Jährige an einer Rauchgasvergiftung gestorben sind. Endgültige Klarheit soll eine Obduktion bringen. Wann das Ergebnis vorliegt, war zunächst unklar.

Am Montag hatte eine Angehörige die 86-jährige Bewohnerin und den 85-jährigen Bewohner des Hauses leblos gefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der zwei Menschen feststellen.