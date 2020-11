Cuxhaven/Hamburg. Cuxhaven wehrt sich gegen Motorrad-Rocker: Am Dienstagmorgen wurden 14 Wohn- und Geschäftshäuser in der Stadt um dem Landkreis durchsucht – unter anderem "das Vereinsheim einer örtlichen Motorradgruppierung in der Wingst", wie es vonseiten der Polizei heißt.

Bereits seit mehreren Monaten werde gegen zehn Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 30 Jahren ermittelt, nun hat die Staatsanwaltschaft Stade ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Menschen- und Rauschgifthandel eröffnet. Die deswegen angeordneten Durchsuchungsmaßnahmen verbanden die Ermittler mit "gefahrenabwehrenden Maßnahmen", die dazu dienen sollen, "Expansionsbestrebungen schon in einem frühen Stadium entgegen zu treten".

Razzia gegen Rocker: kiloweise Drogen beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen wurden laut Polizei "diverse scharfe Schusswaffen, mehrere Kilogramm illegale Betäubungsmittel, Datenträger sowie zahlreiche Hieb-, Stich- und Stoßwaffen" sichergestellt. Gegen eine der angetroffenen Personen bestand bereits ein Haftbefehl, sie wurde verhaftet, bei einer weiteren Person wird noch untersucht, ob Untersuchungshaftgründe vorliegen.

Polizeirätin Stefanie Köster erklärt: "Die Ermittlungen haben gezeigt, dass auch bei uns rockerähnliche Gruppierungen im Rotlichtmilieu aktiv sind. Verstöße gegen die Rechtsordnung, egal durch wen, werden von der Polizei bei niedriger Einschreitschwelle konsequent verfolgt."