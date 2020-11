67-Jährige fährt im Landkreis Leer mit Auto in Kanal

Uplengen. Eine 67-Jährige ist im Landkreis Leer mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in einem Kanal gelandet. Das Auto blieb am Freitagabend in Uplengen an mehreren Pollern hängen und versank dadurch nicht vollständig, hieß es von der Feuerwehr. Anwohner und Rettungskräfte befreiten die 67-Jährige aus ihrem Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie kam mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus. Das Auto wurde mit einem Kran aus dem Kanal geborgen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar.