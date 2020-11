Explosion beschädigt Wilhelmshavener Fleischerei

Wilhelmshaven. Eine Explosion hat in der Nacht zu Mittwoch eine Fleischerei in Wilhelmshaven beschädigt. Die Ursache war aber zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Durch die Explosion sei es zu Rissen im Mauerwerk des Gebäudes in der Kopperhörner Straße im Zentrum von Wilhelmshaven gekommen. Außerdem wurde das Dach beschädigt und Teile der Dachpfannen und Fenster zerstört. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.