Uelzen. Man muss nicht lang drumherum reden: Dieser Dieb war schlafmützig, dreist, dumm und in jedem Fall zu dick. Denn mit weniger Körperfülle, so ist sich zumindest die Polizei in Uelzen sicher, wäre er vermutlich den Beamten und einer Bestrafung entkommen.

Es fing schon nicht gut an für den jungen Mann, als er am Freitagabend in einem Lebensmittelmarkt in Uelzen auf der Toilette einschlief. Seine Geschäfte dort waren offenbar nicht so aufregend, dass es ihn wachhielt. Das eigentliche Geschäft, der Lebensmittelmarkt, schloss jedoch und ihn ein.

Dicker Dieb schläft auf Toilette ein und verkeilt sich bei Flucht

Nach Polizeiangaben vom Sonntag entschied sich der 22 Jahre alte Mann beim Aufwachen, dass er sich einen Sechserpack Bier (Sixpack, hatte der Dieb ja selbst nicht) aus dem Sortiment nimmt und den Heimweg antritt. Der sollte ihn durch ein enges Fenster führen. Ob er zu dem Zeitpunkt schon Bier aus dem spontan gegriffenen Sixpack getrunken hatte, ist nicht ganz klar. In jedem Fall war der Mann betrunken.

Das konnten die alarmierten Polizisten gegen 23 Uhr feststellen, als der der schlafmützige Dieb versuchte, sich aus dem Toilettenfenster aus dem Staub zu machen. Dabei verkeilte er sich jedoch zwischen der Hauswand und einer Reklametafel. Gleichzeitig löste er Alarm aus. So hing er da, hilflos mit den Füßen in der Luft und einigen Dosen Bier auf dem Boden vor ihm. "Aufgrund einer Fehleinschätzung seiner Körperfülle" sei das Missgeschick geschehen, hieß es im Polizeibericht. Doch auch den Polizisten fehlte Geschick beim Versuch, den Mann zu befreien.

Erst die herbeigerufenen Feuerwehrleute hatten ein besseres Händchen. Von Verletzungen war nicht die Rede. Doch die Seele des Diebs dürfte leicht gekränkt sein.