Bremen. Bei einer aus dem Ruder laufenden Halloween-Party in Bremen-Mahndorf sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen verletzt worden.

Anwohner der Hellweger Straße hatten sich über laute Musik und Lärm auf der Straße beschwert, daraufhin sei es zu einer Schlägerei zwischen Bewohnern und jungen Feiernden gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 32-Jähriger und eine 20 Jahre alte Frau wurden dabei verletzt.

Halloween-Party in Bremen führt zu Polizeieinsatz

"Ursprung der Ruhestörung war ein Nachbarhaus, wo junge Leute lautstark eine Halloween-Party feierten", so Sprecherin Franka Haedke von der Polizei Bremen. Als sich ein 32-Jähriger persönlich bei den Partygängern beschwerte, kam es zum Streit – und zur Schlägerei. Der Mann soll eine junge Frau an den Haaren gezogen, zu Boden geschubst und getreten haben. "Hierbei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein", so die Polizei-Sprecherin.

Die 20-Jährige drohte daraufhin, ihren Widersacher abzustechen. Mehrere Partygäste schlugen auf den 32-Jährigen ein, auch ein Baseballschläger soll benutzt worden sein. Die Polizei rückte mit sechs Streifenwagen an und beruhigte die Beteiligten.

"Nachdem alle Gemüter beruhigt wurden, nahmen die Polizisten Anzeigen wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung auf", so Sprecherin Haedke.

Ermittlungen wegen Bedrohung und Ordnungswidrigkeit

Gegen die 20-Jährige wurden Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet, sie wurde bei dem Vorfall ebenso wie der 32-Jährige verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Weil auf der Halloween-Party mehr als zehn Menschen feierten, leitete die Polizei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz ein.