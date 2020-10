Großteil aller Kommunen in Niedersachsen Corona-Hotspots

Hannover. In Niedersachsen sind seit Donnerstag mehr als die Hälfte aller Kreise und kreisfreien Städte Corona-Hotspots. Wie das Sozialministerium in Hannover mitteilte, haben inzwischen 24 von 45 Kommunen den kritischen Grenzwert überschritten, also die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. An der Spitze liegt weiterhin der Kreis Cloppenburg mit einem Wert von 224,4, gefolgt von der Stadt Delmenhorst (221,8), dem Kreis Vechta (281,5) und der Grafschaft Bentheim. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stieg von 1059 am Vortag auf 1266.

( dpa )