Notfälle Mann stirbt wohl an Rauchgasvergiftung in seiner Wohnung

Selsingen. Das Heizen seiner Wohnung mit Holzöfen ist einem 79 Jahre alten Mann aus der Samtgemeinde Selsingen (Kreis Rotenburg) vermutlich zum Verhängnis geworden. Der Mann wurde von der Feuerwehr tot in seinem Haus gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einem Besuch hatte eine Angehörige starken Rauchgeruch aus der Wohnung bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Wahrscheinlich starb der Mann an einer Rauchgasvergiftung.