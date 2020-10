Rekord von 1059 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

Hannover. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Niedersachsen auf einen Rekordwert von 1059 Fällen gestiegen. Wie der Sprecher des Sozialministeriums am Mittwoch in Hannover mitteilte, gelten zwei weitere Städte und ein Landkreis nun als Hotspot mit über 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es geht um Braunschweig, Emden und den Landkreis Hameln-Pyrmont. Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen gelten damit 19 als Hotspot.

( dpa )