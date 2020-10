Frings bestraft: Innenraumverbot für ein Spiel

Meppen. Trainer Torsten Frings darf den Fußball-Drittligisten SV Meppen am kommenden Samstag im Auswärtspiel bei Dynamo Dresden nicht im Innenraum coachen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestrafte den ehemaligen Nationalspieler damit wegen eines unsportlichen Verhaltens. Frings hatte in der 89. Minute des Drittliga-Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Samstag von Schiedsrichter Robin Braun die Roten Karte gezeigt bekommen.

Das Innenraum-Verbot beginnt nach DFB-Angaben eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer dürfe sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten sowie keinen Kontakt mit der Mannschaft haben.