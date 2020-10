Unbekannter überfällt Tankstelle in Buchholz und flüchtet

Buchholz. Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Buchholz-Dibbersen im Landkreis Harburg überfallen. Am Samstagabend forderte er mit einer Waffe Geld von einem Mitarbeiter der Tankstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit wenigen hundert Euro sei der Täter geflüchtet. Die Fahndung nach dem Mann mit einem Hubschrauber verlief den Angaben nach zunächst erfolglos.