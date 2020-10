VFL Osnabrück übt nach Quarantäne wieder

Osnabrück. Mit Spaß und Elan hat der VfL Osnabrück am Donnerstag das Mannschaftstraining nach einer zweiwöchigen Quarantäne von 18 Fußballprofis wieder aufgenommen. "Es war eine große Freude heute, dass alle sich wieder sehen konnten und Fußballspielen durften", sagte Trainer Marco Grote am Donnerstag und Sportdirektor Benjamin Schmedes bestätigte: "Es war eine sehr gelöste Stimmung." Nach einer kurzen Vorbereitung treten die Niedersachsen am Sonntag um 13:30 Uhr beim 1. FC Heidenheim an.

Zwei Spieler des Zweitligisten waren Anfang Oktober positiv auf das Coronavirus getestet worden. Etwa zwei Drittel des Kaders mussten daraufhin in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne. "Wir sind sehr, sehr froh, dass die Zeit hinter uns liegt", sagte Schmedes. Das Heimspiel gegen Darmstadt 98 wurde vom vergangenen Sonntag auf den kommenden Mittwoch verschoben.

Grote berichtete, dass einige Spieler, die zuletzt nicht trainieren konnten, in der ersten von zwei Einheiten am Donnerstag noch Probleme gehabt hatten. "Der Trainingauftakt war ohne Frage heute Morgen holprig", sagte er.

Der 48-Jährige freute sich darüber, dass er fast seinen gesamten Kader beisammen hatte. Lediglich die verletzten oder angeschlagenen Marc Augé, Ulrich Bapoh und Nico Granatowski fehlten bei den Übungseinheiten. "Es war schön voll auf dem Trainingsplatz, ein ordentliches Getümmel", sagte Grote.