Braunlage. Für schicke und stylische Hotels ist der Harz bislang nicht gerade berühmt. Da liegen Nord- und Ostsee vorn. Häufig geht es in dem Mittelgebirge noch ein wenig altmodisch zu. Doch das ändert sich langsam, und mit dem „The Hearts“ hat in Braunlage jetzt ein modernes Haus eröffnet.

Viel Holz und ein gemütliches Ambiente, ein Langschläfer-Frühstücksbüfett bis 12 Uhr, Highspeed-WLAN – damit möchten die Macher des Hotels punkten, jüngere Leute ansprechen und so mit dem verstaubten Image des Harzes aufräumen und für neuen Schwung in den Bergen sorgen. Das Lifestyle-Hotel in Braunlage liegt mit seinen modern ausgestatteten Zimmern, davon sechs Suiten, mitten im Nationalpark Harz auf 622 Metern.

Die Macher des Hotelprojekts starten etwas völlig Neues

Mit dem Hotelprojekt starten die Macher etwas völlig Neues. Denn eigentlich sind Gründer Geschäftsführer Meik Lindberg und sein Geschäftspartner Ralph Hesse keine Hoteliers. Meik Lindberg: „Ralph und ich haben seit 2000 diverse Internet-Start-ups gegründet. Nach vielen Jahren erfolgreicher Bildschirmarbeit hatten wir dann Lust auf was Neues. Vor allem auf etwas, bei dem wir auch gleich sehen konnten, was wir so tun, und darüber hinaus auch mehr Emotionalität erfahren konnten. Was gibt es da Schöneres, als Gastgeber eines Hotels zu sein, wo wir selber immer hinwollten.“

Das The Hearts Hotel ist das höchstgelegene Lifestyle-Hotel im Norden – ein Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und Genießen auf 622 Metern Höhe.

Foto: The Hearts Hotel

Bis dahin hatten beide diverse Firmen gegründet. „Hoteliers sind wir nicht, werden wir auch nie. Wir sind eher Geschichtenerzähler, gute Gastgeber und Teambuilder. Den Harz mit einem tollen Hotelkonzept zu verändern, das ist unser Ding. Wir wollten ein Hotel schaffen, das uns in allen Bereichen selber gefällt und das gleichzeitig einen Rückzugsort und einen Ausgangspunkt bietet“, erklärt Meik Lindberg das Konzept des Hauses. „Wer zu uns kommt und ein sternegeprüftes Hotel mit Minibar und Klimaanlage erwartet, dazu noch mit Sie angesprochen werden will und morgens lieber ganz allein in der Ecke sitzt, der ist bei uns definitiv falsch.“ Wie auch Ralph Hesse war Lindberg mehr als 20 Jahre in der digitalen Welt zu Hause. Das Resort besteht aus vier Häusern. Klar, dass alle Zimmer und öffentlichen Bereiche technisch perfekt ausgestattet sind, das WLAN superschnell und der Check-in auch digital möglich ist. Beide Hotelchefs gehören zu den Pionieren der Digitalbranche und betreten mit dem The Hearts Hotel Neuland.

Ehemaliges Anwesen der Barmer Ersatzkasse

Das Objekt im Harz, ein ehemaliges Anwesen der Barmer Ersatzkasse, hatte es den beiden sofort angetan. In der fast 100 Jahre alten Herrschaftsvilla sind die Lobby samt Bar und Kaminraum, der Sauna- und Spa-Bereich sowie zehn Zimmer und drei Suiten. Das Schanzenhaus wurde erst in diesem Jahr kernsaniert. Neben weiteren Zimmern und Suiten sind dort die Frühstücksräume und das Restaurant. Weitere Gästezimmer sind an der großen Sonnenwiese. Und die Luxusbude bietet große Event-Räume und ist über einen Wintergarten mit dem Schanzenhaus verbunden. Komplett fertig renoviert wird das Hotel dann Ende Juni 2021 sein.

Die Sauna bietet einen atemberaubenden Blick auf den Nationalpark Harz. So wollen die Betreiber des Lifestyle-Hotels alle in die Region locken, die eine Auszeit brauchen.

Foto: The Hearts Hotel

„Kreative Köpfe sollen bei uns ihre Akkus wieder aufladen, neue Ideen finden und einfach mal die Seele baumeln lassen“, so Ralph Hesse. „Wir möchten aber nicht nur digitale Freaks und Workaholics in den Harz locken, sondern alle, die eine Auszeit brauchen. Wir sind quasi ein Reiseziel für Stadt- und Berufsausbrecher – raus aus der Stadt und rein in den Wald.“

Staatlich anerkannter Luftkurort

Den staatlich anerkannten Luftkurort und bekannten Wintersportort Braunlage haben die beiden sich bewusst ausgesucht: „Braunlage ist in Höhenlage und verfügt über eine grandiose Geschichte. Rund 80 Prozent unserer Gäste kommen aus Norddeutschland, mit dem Resort verfügen wir über einen exklusiven Zugang zum Nationalpark, dank der Höhenlage mit einer herrlichen Aussicht. Die Entwicklung innerhalb Braunlages ist positiv. Neben der Gastronomie entwickeln sich zunehmend Einzelhandelsgeschäfte, dazu gibt es weitere Attraktionen für den gastronomischen Bereich. Uns war aufgrund der Ausrichtung im Eventsektor die Nähe zur Natur bei Vorhandensein einer intakten Infrastruktur ausschlaggebend.“

Die Neu-Hoteliers glauben an das Potenzial des Harzes. „Hier kann man und können wir was bewegen. Der Harz ist in weniger als drei Autostunden von den größten deutschen Städten erreichbar. Unter der Annahme, dass die Megatrends wie etwa De-Urbanisierung, New Work und Nachhaltigkeit sich entfalten, bieten sich für uns besondere Potenziale an“, so Ralph Hesse.

Der Harz scheint sein angestaubtes Image abzulegen, nur wissen das noch nicht alle. „Seit Jahren verzeichnen wir positive Entwicklungen bei den Ankunfts- und Übernachtungszahlen im gesamten Harz (2020 ausgeklammert)“, sagt Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband. Eine der Hauptzielgruppen, die im Harz unterwegs sind, seien demnach Familien mit Kindern. Wohlgemuth: „Sehr viel jünger wird das zahlende Publikum nicht. Attraktionen wie Baumschwebebahn, GIGA-Swing (83 Meter lange Fußgängerhängebrücke), Mega-Zip­line, Monsterroller oder Mountainbike-Parks genauso wie die Investitionen im Beherbergungsbereich unterstreichen den Imagewandel.“

Gäste im The Hearts können zwischen 55 Zimmern und Suiten wählen, bald kommen zwölf weitere Zimmer hinzu. Unterteilt sind sie in Budget-, Standard- oder Deluxe-Doppelzimmer, ein Vierbettzimmer mit eigenem Bad, der Junior-Suite „Knut Hansen“ für zwei Personen oder eine Suite für Familien, die Executive-Suite mit frei stehender Badewanne, die Deluxe-Suite sowie das Turmzimmer „Studio über den Wolken“ – mit Blick auf den Harz inklusive. Zimmer gibt es ab 79 Euro pro Nacht. In allen Preisen sind Frühstück, Sauna sowie ein Parkplatz inbegriffen. Jedes Zimmer, von 14 bis 65 Quadratmetern, wurde individuell eingerichtet – von Inneneinrichterin und Schreinerin Tatjana Westphal. Industriedesign trifft hier auf Wohlfühlcharakter mit Fundstücken vom Antiquitätenmarkt und Designermöbeln mit Geschichte – allen voran viel altes Holz und Stahl.

Noch ein Extra für Leute, die mit Camper unterwegs sind: Für Bulli-Fahrer stehen am Hotel zehn Stellplätze mit Ausblick in die Natur bereit – das ähnelt dem Konzept der Beachmotels an Nord- und Ostsee. Kosten: 25 Euro pro Nacht.

