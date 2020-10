Elsdorf. Auf der Landesstraße 131 bei der Ortschaft Elsdorf ist am Sonntagabend ein Milchlaster verunglückt. Nach Informationen des Abendblattes war der Lkw in Richtung Scheeßel unterwegs, als er um 20.30 Uhr nach rechts von der Straße abkam. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das dann an drei Bäumen entlangschrammte und auf die Seite kippte. Die Zugmaschine stellte sich dabei hochkant in die Luft.

Ein entgegenkommender Pkw übersah den Milchlastwagen und prallte dagegen. Der Fahrer des Milchlasters konnte sich allein aus der Zugmaschine in zwei Meter Höhe befreien. Er und der Fahrer des Pkw kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Milchlaster musste mithilfe eines Krans wieder aufgerichtet werden, nachdem etwa 7500 Liter Molke abgepumpt worden waren. Die Landesstraße ist wegen der Aufräumarbeiten voraussichtlich noch bis 13 Uhr gesperrt.