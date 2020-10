Sittensen. Die Autobahnpolizei Sittensen hat am Mittwochnachmittag einen Sattelzug gestoppt, der in Schlangenlinien auf der Hansalinie (B1) in Richtung Hamburg unterwegs war. Er war einem Autofahrer aufgefallen, der die Polizei verständigte. Eine Streifenbesatzung stoppte das beschriebene Fahrzeug in Höhe Heidenau.

Bei der Kontrolle des 34 Jahre alten Fahrers erkannten die Beamten bei ihm Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest erhärtete den Verdacht. Der Fahrer musste eine Blutprobe und eine Kaution zur Sicherung des Strafverfahrens abgeben. Die Polizei behielt auch seinen Führerschein und den Reisepass, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern.