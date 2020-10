In Länderspielpause: Hannover 96 testet bei Union Berlin

Berlin. Hannover 96 bestreitet in der anstehenden Länderspielpause ein Testspiel beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten, findet die Partie am 8. Oktober um 17.00 Uhr im Stadion An der Alten Försterei statt. Den Karten-Vorverkauf für die Partie startet Union am Montag online auf seiner Website. Laut Berliner Corona-Verordnung dürfen derzeit 5000 Personen zeitgleich im Stadion sein.