Schulen Schulen in Niedersachsen starten in voller Klassenstärke

Nach den Sommerferien dürfen alle Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen wieder täglich zum Unterricht in die Schulen gehen. Wie viele Lehrer kommen, ist noch unklar. So wie vor Corona sieht das Schulleben aber trotzdem noch lange nicht aus.