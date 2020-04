Auch Osnabrück führt Maskenpflicht ein

Osnabrück. Nach Städten wie Wolfsburg und Braunschweig hat auch die Stadt Osnabrück für bestimmte Orte eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken eingeführt. Die Regelung gilt von diesem Samstag an für alle städtischen Einrichtungen und im öffentlichen Nahverkehr, wie Stadtsprecher Sven Jürgensen am Dienstag sagte. Auch im Einzelhandel und bei Dienstleistungen wie der Post und in Banken müssen Menschen demnach Mund und Nase bedecken, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter untereinander nicht gewahrt werden kann.

Einfache Schutzmasken, ein Tuch oder Schal sind dem Sprecher zufolge ausreichend. Bei sportlichen Aktivitäten im Freien, in der Schule und Kindertagesstätten ist eine Alltagsmaske nicht vorgeschrieben. Die genauen Regelungen sollen am Donnerstag in einer Allgemeinverfügung veröffentlicht werden.