Hamburg/Lüneburg. Wegen eines Böschungsbrandes an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover kam es am Sonnabendnachmittag zu größeren Verzögerungen, die Züge der Deutschen Bahn und des Metronom betrafen. Wie die Feuerwehr Lüneburg dem Abendblatt sagte, habe es an der Strecke Lüneburg-Winsen zwischen Bardowick und Handorf gebrannt. Mitverantwortlich war vermutlich die seit Langem anhaltende Trockenheit.

Die Feuerwehr hatte den auf etwa 300 Quadratmeter ausgedehnten Brand schnell unter Kontrolle. Doch der Metronom beklagte laut Sprecher Björn Pamperin Verspätungen und Ausfälle. Züge aus Hamburg fuhren zeitweise nur bis Winsen, die aus Süden nur bis Lüneburg.

Metronom bei Twitter

Aufgrund Ausfall des vorigen Zuges durch eine Streckensperrung wegen Böschungsbrand entfällt ME 82133 von Hamburg Hbf (planm. 17:57) nach Uelzen. Fahrgäste bis Uelzen nutzen bitte den 82885 (planm. 18:31) ab Hamburg Hbf. — metronom RE3 Hamburg Lüneburg Uelzen (@metronom_RE3) April 11, 2020

Nach einer Stunde war die Streckensperrung aufgehoben. Auswirkungen gab es aber ebenfalls auf die Strecke Hamburg-Bremen, weil Züge nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnten.