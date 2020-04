Klinikmitarbeiter fordern mehr Schutz und Prämien

Hannover/Bremen. In einem offenen Brief haben Betriebs- und Personalräte aus mehr als 60 Krankenhäusern in Niedersachsen und Bremen die Situation der Pflege kritisiert. "Wir werden auch in den nächsten Monaten das uns Mögliche für die Versorgung der Bevölkerung tun. Dafür benötigen wir jedoch die entsprechende Ausstattung und Unterstützung", heißt es in dem Schreiben an die beiden Regierungschefs und Sozialministerin Carola Reimann sowie Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard. Die Länder sollten demnach alles Mögliche tun, um ausreichend Schutzkleidung und Desinfektionsmittel bereitzustellen.

Um die Beschäftigten gesund zu halten, müsse schnell und unbürokratisch mehr Personal eingestellt und finanziert werden. Zudem fordern die Klinikmitarbeiter in der Krise eine monatliche Prämie von 500 Euro für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und in weiteren versorgungsrelevanten Bereichen. Auch die Ärztekammer Niedersachsen hatte zuletzt für die beginnende heiße Phase der Corona-Pandemie gefordert, Ärzte und Pflegepersonal besser mit Schutzmaterial auszurüsten.