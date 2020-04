Warmes Wetter zu Ostern in Niedersachsen

Hamburg. Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet in diesem Jahr ein warmes und wechselhaftes Osterwochenende. Am Gründonnerstag wird es sich zunächst auf 12 bis 15 Grad an den niedersächsischen Küsten abkühlen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch sagte. Im südlichen Niedersachsen können allerdings noch 19 Grad erreicht werden. Dabei zeigt sich auch zeitweise die Sonne.

In der Nacht zum Freitag folgt leichter Frost, in Bremen kann es zu Bodenfrost kommen. Der Karfreitag wird der kälteste Tag des Osterwochenendes und könnte wolkig werden, bleibt aber trocken. Es wird bis zu 13 Grad warm, im südlichen Niedersachsen steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad.

In der Nacht zum Karsamstag kann es mit Temperaturwerten zwischen -1 und 2 Grad nochmals frostig werden. Der Samstag selbst wird aber mit Sonne, einer Temperatur von 16 bis 17 Grad im Kernland und bis zu 21 Grad im Emsland sehr freundlich. Dabei bleibt es niederschlagsfrei.

Die ersten Schauer könnten vor allem in den Küstenregionen am Ostersonntag auftreten. Dann steigen die Temperaturen auf 21 Grad, im südlichen Niedersachsen auf bis zu 23 Grad. Am Montag rückt dann ein Wetterwechsel immer näher - und Schauer werden wahrscheinlicher.