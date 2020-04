Bremen zählt 326 Strafanzeigen nach Corona-Verstößen

Bremen. In Bremen sind bereits Hunderte Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gestellt worden. In den ersten zwei Wochen seit Beginn der bundesweiten Beschränkungen fertigte die Polizei im Zwei-Städte-Staat 326 Strafanzeigen, wie eine Sprecherin des Innensenators auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Allein in der vergangenen Woche sind beim Bremer Ordnungsdienst zudem in 33 Fällen Bußgelder in Höhe von 4350 Euro eingegangen. Um was für Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen es sich jeweils handelte, teilte die Sprecherin nicht mit.