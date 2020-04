Fünf Menschen bei Hausbrand verletzt

Bremen. Fünf Menschen sind bei einem Hausbrand in Bremen verletzt worden. Einer von ihnen habe am Montagabend Verbrennungen erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer brach im ersten Stockwerk des Hauses aus und verbreitete sich im Dach- und Erdgeschoss. Vier Menschen flüchteten auf das Dach, von dem sie die Feuerwehr mit Drehleitern rettete. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Nachlöscharbeiten dauerten in der Nacht noch an. Der Schaden wird mit einer hohen sechsstelligen Summe beziffert.