Virtuelle Bratwurst: Fans können Eintracht unterstützen

Braunschweig. Fans von Eintracht Braunschweig können den Fußball-Drittligisten in der Corona-Krise mit einigen ungewöhnlichen Maßnahmen unterstützen. An diesem Samstag findet erneut ein virtuelles Drittliga-Spiel im eFootball zwischen dem Eintracht-Profi Marcel Bär und dem Ligarivalen Panagiotis Vlachodimos von der SG Sonnenhof Großaspach statt. Diesmal können Braunschweiger Anhänger im Internet aber auch virtuelle Eintrittskarten, Getränke und Stadionwürste dazu buchen. So kostet ein virtueller Träger Bier im Online-Ticketshop der Eintracht 15 und eine Bratwurst zwei Euro.

"Der Fußball rückt momentan völlig zu Recht in den Hintergrund. Aber wir spüren, dass viele Menschen die Eintracht, das damit verbundene Gemeinschaftsgefühl und die vielen Erlebnisse rund um den Fußball schmerzlich vermissen", sagte der Braunschweiger Geschäftsführer Wolfram Benz. "Mit unserem virtuellen Heimspieltag möchten wir unseren Fans über unsere Social Media-Kanäle das Gefühl eines Heimspiels in ihre Wohnzimmer bringen."

Als ehemaliger Zweitliga-Absteiger mit einem vergleichsweise teuren Kader ist die Eintracht von den Einnahmeausfällen durch die aktuelle Drittliga-Unterbrechung besonders hart getroffen. So befinden sich Spieler, Trainer und Mitarbeiter bereits seit zwei Wochen in Kurzarbeit. Anhänger des Vereins hatten kurz darauf genau wie bei Hansa Rostock zu Hamsterkäufen im Online-Fanshop der Eintracht aufgerufen, um "den Club in dieser angespannten Situation finanziell zu unterstützen", wie es in dem Aufruf heißt.