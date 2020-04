Kurzarbeitergeld in Glasindustrie wird aufgestockt

Hannover. Die rund 50 000 Beschäftigten in der deutschen Glasindustrie sollen in der Corona-Krise ein aufgestocktes Kurzarbeitergeld bekommen. Die regulären Sätze von 60 beziehungsweise 67 (mit Kindern) Prozent des Nettolohns würden in der Branche auf 80 Prozent erhöht, teilte die Gewerkschaft IG BCE am Freitag in Hannover mit. Darauf habe man sich mit dem Bundesarbeitgeberverband Glas und Solar verständigt. Ziel sei es, möglichst viele Jobs zu erhalten.

Bisher habe es beim Thema Aufstockung lediglich Einzelregelungen auf regionaler oder auf Firmenebene gegeben. IG-BCE-Vize Ralf Sikorski sagte: "Wir erleben gerade eine der größten Herausforderungen für die Menschen, für die Gesundheitssysteme und für die Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Entwicklung der Pandemie zwingt uns, schnell und effektiv zu handeln um die negativen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten." Nur wenige Unternehmen seien nicht bereit gewesen, die neue branchenweite Tarifregelung mitzutragen. Wo Betriebe schon andere Aufstockungsregeln hätten, blieben diese in Kraft.