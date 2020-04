Internationale Korallenriffkonferenz ICRS verschoben

Bremen. Das im Juli in Bremen geplante Internationale Korallenriff-Symposium ICRS mit rund 2500 Wissenschaftlern aus 90 Ländern ist wegen der Coronakrise um ein Jahr verschoben worden. "Diese Entscheidung war für unsere Partnerinnen und Partner sowie unser Team sehr schwierig, aber notwendig", sagte Professor Christian Wild von der gastgebenden Universität Bremen am Freitag. Oberste Priorität habe aber der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit aller Konferenzteilnehmer sowie Besucher der geplanten Ausstellungen und Veranstaltungen. Neuer Termin für die erstmals in Europa organisierte Konferenz in Bremen ist der 18. bis 23. Juli 2021.