Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Reh leicht verletzt

Wildeshausen. Eine Autofahrerin ist in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg mit einem Reh zusammengeprallt. Die 30-Jährige war mit ihrem Kleinbus am Mittwochabend von Steinfeld aus auf dem Weg nach Wildeshausen, als der Unfall passierte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau sei nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.